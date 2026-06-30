Fundación La Caixa ofrece actividades de verano a cerca de 30.000 niños vulnerables en España

Niñas en una de las actividades de verano de CaixaProinfancia. - FUNDACIÓN LA CAIXA

BARCELONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación La Caixa, a través de su programa CaixaProinfancia, ha impulsado para este verano campamentos, colonias urbanas y otras actividades para cerca de 30.000 niños y adolescentes vulnerables en toda España.

La iniciativa, que en Catalunya beneficiará a unos 9.000 niños, tiene por objetivo garantizar el acceso a experiencias de ocio educativo durante el periodo estival, una época "especialmente compleja" para muchas de estas familias, informa la Fundación en un comunicado de este martes.

El subdirector general de Social de la Fundación La Caixa, Marc Simón, ha asegurado que las actividades de verano de CaixaProinfancia son "mucho más que una propuesta de ocio".

"Favorecen el desarrollo personal y social de niños, niñas y adolescentes con pocos recursos, ayudan a sus familias a conciliar y garantizan que la infancia pueda ejercer su derecho al ocio, al descanso y a disfrutar del verano en igualdad de oportunidades", ha añadido.

JUEGO, CULTURA, ARTE Y DEPORTE

La oferta de actividades de verano combina propuestas lúdicas, culturales, artísticas y deportivas con acompañamiento socioeducativo, con la finalidad de desarrollar competencias como la autoestima, la autonomía, la empatía y la capacidad de relacionarse con los demás.

Ese año el programa incorpora la actividad '¡Campamentos a escena!', con 5 dinámicas teatrales que culminan con la creación colectiva de una obra, con lo que se quiere trabajar la creatividad, la expresión emocional, la confianza, la cooperación y la cohesión social, entre otros.

En el último año, el programa CaixaProinfancia ha acompañado a más de 67.000 niños y adolescentes en toda España a través de una red de más de 475 entidades sociales que adaptan la intervención a la realidad y las necesidades de cada territorio.