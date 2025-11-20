La Fundación Pasqual Maragall premia a Josep Carreras y Matilde Fernández

BARCELONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Pasqual Maragall ha entregado los Premios Diana Garrigosa al tenor Josep Carreras y a la exministra Matilde Fernández, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso social como referentes de veteranía activa y solidaridad.

Los premios se entregaron la noche del miércoles en el VIII Encuentro Anual de la entidad, que reunión a unos 1.500 asistentes en L'Auditori de Barcelona, informa la entidad este jueves en un comunicado.

Los galardones, creados en memoria de Diana Garrigosa, tienen el objetivo de mantener vivo su diálogo y dar visibilidad a personas que, como ella, han dedicado su vida al servicio de los demás: en otras ediciones se ha distinguido a Manuela Carmena, Fernando Ónega, Victoria Camps, Iñaki Gabilondo, Rosa Montero y Miguel Ríos.

Josep Carreras, fundador de la Fundación Josep Carreras dedicada a las enfermedades hematológicas, ha asegurado que "la notoriedad pública solo tiene sentido si se pone al servicio de la sociedad", y el galardón lo ha recogido Júlia Carreras, la hija del tenor.

Matilde Fernández, quien preside el Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada, ha dicho al recoger el premio que "avanzar quiere decir cuidar de quien cuida, en un contexto donde el 45% de los europeos cuida de un familiar y en España, por cada 100.000 cuidadores remunerados hay 160.000 que lo hacen sin compensación".