La Fundación Pimec presenta una guía para detectar el 'burnout' de los empresarios

(I-D) El director de Atención Psicológica y Formación de la Fundación Salud y Persona, Javier Savin; el presidente de la Fundación Pimec, Josep González, y el director médico y de siniestralidad de MGS Mutua, Oriol Domènech. - EUROPA PRESS

Está adaptado al lenguaje de los empresarios

BARCELONA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Pimec ha presentado este viernes una guía para detectar el 'burnout' específicamente diseñado para empresarios usando un lenguaje diferente de los tests que se usan para los trabajadores.

Lo han explicado este viernes en rueda de prensa el presidente de la Fundación Pimec, Josep González; el director médico y de siniestralidad de MGS Mutua, Oriol Domènech, y el director de Atención Psicológica y Formación de la Fundación Salud y Persona, Javier Savin.

González ha explicado que la guía permite detectar el nivel de 'burnout' de los empresarios y tiene recomendaciones sobre cómo revertirlo.

Ha justificado la creación de la guía --de la que no les constan antecedentes en otros países-- por las "especiales circunstancias" de los empresarios y la importancia de esta afectación sobre otros colectivos, ya que ha dicho que puede comportar el cierre de empresas o afectaciones en las plantillas.

La guía ha sido realizada tomando como ejemplo las ya existentes para el conjunto de los trabajadores y los temas que los creadores han considerado que tenían mayor importancia en el caso de los empresarios.

CARGA DE TRABAJO

Savin ha explicado que el principal motivo de 'burnout' --síndrome de desgaste profesional-- entre los empresarios "tiene que ver con la carga de trabajo, que es muy elevada", y con la dificultad para separar la vida personal y la profesional.

Ha explicado que, para evitarlo, es necesario "ser consciente de los recursos y habilidades de cada uno", así como limitar los objetivos para evitar el estrés, que a largo plazo, ha dicho que conduce al 'burnout'.

Domènech, por su parte, ha señalado que entre 2019 y 2024 el número de asegurados por MGC Mutua que ha pedido servicios psicológicos ha crecido un 52%.

Ha añadido que para esta patología "es fundamental" un tratamiento psicológico rápido, ya que la velocidad de atención es, en sus palabras primordial.

PYMES

Preguntado por la afectación dependiendo de las medidas de la empresa, González ha explicado que el 'burnout' puede afectar a cualquier empresario pero que "sin duda afecta más a un pequeño empresario"

Savin ha señalado que "un aspecto importante es la soledad del empresario", especialmente relevante tanto en empresas muy pequeñas como en compañías muy grandes por la distancia con el resto de la plantilla.