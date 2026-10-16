La fundación TMB y Rescuelife organizan una jornada de sensibilización sobre la RCP en el Metro

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BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La fundación de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) y la asociación Rescuelife han organizado este viernes una jornada de sensibilización sobre reanimación cardiopulmonar (RCP) en el vestíbulo de la estación de Universitat del Metro de Barcelona para acercar a la ciudadanía los conocimientos básicos de primeros auxilios.

TMB ha enmarcado la actividad en el Día Internacional de la RCP y la iniciativa ha permitido conocer a los participantes las maniobras básicas de RCP y el uso de los desfibriladores externos automáticos instalados en la red de metro, según ha informado en un comunicado.

La empresa ha destacado que todas las estaciones del suburbano barcelonés cuentan con estos equipos de emergencia, los cuales ha remarcado que se utilizan "unas 6 o 7 veces al año".