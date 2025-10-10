Los fundadores del Sónar de Barcelona se desvinculan del festival

Archivo - Decenas de personas durante el Sónar 2025 - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

"Han sido 32 años magníficos", aseguran

BARCELONA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los tres fundadores del Festival Sónar de Barcelona, Enric Palau, Ricard Robles y Sergio Caballero, se han desvinculado del festival tres décadas después de su creación, según ha podido confirmar Europa Press.

El festival cuenta ahora como nuevo ceo en la figura de François Jozic, responsable del Brunch Elektronic, después de que Palau, Robles y Caballero lo dirigieran desde la primera edición en 1994, ha publicado este viernes 'La Vanguardia'.

En una declaración remitida a Europa Press, los tres fundadores han asegurado: "Han sido 32 años magníficos, llenos de esfuerzo, retos y momentos imborrables".

Han asegurado que todo lo que Sónar ha conseguido a lo largo de este tiempo ha sido posible gracias al "talento y la dedicación" de las comunidades creativas que les han acompañado, el equipo humano que lo ha impulsado, la ciudad de Barcelona y la fidelidad del público.

"Nos sentimos profundamente agradecidos a todas las personas, instituciones, socios y amigos que han formado parte de esta historia y la han hecho posible", han dicho.

Han explicado que ahora cada uno inicia una nueva etapa "con ilusión" y han deseado que Sónar siga proyectándose con éxito hacia el futuro.

COMPRA EN 2018

En 2018 el grupo Superestruct Entertainment adquirió Sónar, siendo en aquel momento Providence Equity Partners su principal inversor, y en 2024 este grupo fue comprado por un consorcio formado por el fondo KKR y más de 90 inversores.

La pasada edición del festival estuvo marcada por la polémica de la presencia del fondo KKR en el accionariado, en un año en que el festival logró 161.000 espectadores, 7.000 más que el anterior.

El Sónar 2026 está previsto para el 18, 19 y 20 de junio en Fira de Barcelona Gran Via, donde se integrará todos los shows y actividades de Sónar de Día, Sónar de Noche y Sónar+D.