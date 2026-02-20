Galeristas y artistas exigen en Barcelona un reducción del IVA para la cultura

Un grupo de personas durante una concentración de galeristas y artistas para reclamar un IVA más competitivo para la cultura, a 20 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unos 40 galeristas y artistas se han concentrado este viernes en el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) para reclamar una reducción del IVA para la cultura, con pancartas de 'IVA cultural ja!'.

La protesta se enmarca en la convocatoria de la asociación nacional de galerías de arte contemporáneo para este viernes, que exige que el IVA para las ventas de obras de arte, antigüedades y objetos de colección sea menor, similar al que tienen Francia, Italia, Alemania o Portugal, entre otros.

También ha habido concentraciones en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) de Sevilla, el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) de Valencia y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid.