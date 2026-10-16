Gamarra (PP) acusa a Sánchez y Robles de mentir sobre Ceuta y afirma que se sabrá la "verdad"

Archivo - La vicesecretaria de Regeneración del Partido Popular, Cuca Gamarra, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del PP, en la sede del PP, a 15 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

GIRONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, de haber mentido respecto a las supuestas incursiones de buques de Marruecos en aguas de Ceuta, y ha afirmado que si el PP llega al Gobierno se va a saber "toda la verdad".

Así se ha manifestado en declaraciones a los medios en Girona, junto al secretario general del PP en Catalunya, Juan Fernández, y el presidente del PP de Girona, Dani Ruiz, preguntada por esta cuestión.

"El Gobierno de España lo sabía, lo tapó y Sánchez se fue de vacaciones a La Mareta. Y que nos ha mentido, como hace siempre, y tenemos derecho a saber qué es lo que está pasando", ha expresado la dirigente popular.

Además, se ha referido a unas informaciones de 'El Confidencial' según las cuales el Ministerio de Defensa habría entregado a la jueza María Tardón, que investiga la entrada de migrantes de finales de julio, un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con información eliminada.

"¿Quién, además del CNI, ha tenido conocimiento de esos informes en Defensa? ¿Qué altos cargos? ¿La propia ministra Robles? ¿Este ha sido su último servicio para ir de número 2 del sanchismo en la lista por Madrid?", se ha preguntado, tras lo cual se ha comprometido a que los españoles conozcan toda la verdad sobre estos hechos.

DESALOJO EN 24 O 48 HORAS

Gamarra ha puesto el foco también en la vivienda, que ha dicho que es uno de los principales problemas en Girona y en Catalunya, y que está liderando "la ocupación y los desahucios" porque no se está protegiendo a los que necesitan una vivienda y a los pequeños propietarios que las quieran poner al mercado.

Se ha comprometido a desplegar, a partir del 29 de noviembre, una política de vivienda clara y directa con una ley contra la ocupación que "permita que en 24 o 48 horas se pueda desalojar al okupa, porque al okupa se le desaloja, no se le protege".

Esta norma que propone el PP, ha explicado, implica reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Código Penal, la Ley de Propiedad Horizontal y la Ley de Bases de Régimen Local: "Esta es la primera preocupación de los vecinos de Girona y, por lo tanto, la primera preocupación que tiene el PP para cambiar las cosas a partir del 29 de noviembre".

CRÍTICAS A LA REGULARIZACIÓN

Respecto a las críticas de algunos socios europeos al Gobierno por la política migratoria de España, Gamarra ha afirmado que Sánchez va "a contracorriente de todo" y de la dirección que toma Europa, y en perjuicio de España.

"Europa busca de la inmigración una inmigración ordenada, legal, tranquila, que dé seguridad y que la tranquilidad vaya acompañada de que todos aquellos que han venido a buscar trabajo y ganarse la vida honradamente puedan hacerlo. Evidentemente, esto también está en juego", ha expresado.

JUAN FERNÁNDEZ

Por su parte, Juan Fernández ha afirmado que la convocatoria electoral es una oportunidad para Catalunya, porque "no hay mayor región y mayor comunidad autónoma" en desear un cambio al frente del Ejecutivo.

Ha afirmado que los socialistas han traído a Catalunya "ocupación ilegal, infierno fiscal y multirreincidencia y delincuencia", y en vivienda, ha rechazado que la solución a este problema la pueda dar el Gobierno de Sánchez, puesto que ha gobernado 8 años y no se ha solucionado.

DANI RUIZ

Y Dani Ruiz ha puesto el foco en la seguridad en Girona, tras los apuñalamientos recientes en la ciudad: "La situación es grave. Los delitos están aumentando: un 9% las violaciones, un 13% las peleas tumultuarias. Esto no es un caso aislado".

Y sobre las ocupaciones, ha defendido la ley antiocupaciones, porque, según ha dicho, Girona es "la capital de provincia con más viviendas ocupadas a la venta en portales en Internet".