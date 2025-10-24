Garcia-Milà (Cercle) no ve "razones objetivas" para que empresas que marcharon en el 1-O no vuelvan

BARCELONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cercle d'Economia, Teresa Garcia-Milà, ha afirmado este viernes que no ve "razones objetivas" para que las empresas que se fueron en el marco del 'procés' no vuelvan a Catalunya y se ha mostrado sorprendida con que el concepto de ordinalidad no se incluya en la financiación singular.

"En el momento en que se marcharon algunas, los bancos debían irse, no entraremos en este tema, pero era una situación complicada. Otras empresas, algunas decidieron marcharse y otras no. La situación actual se ha estabilizado muchísimo y si hay voluntad de volver a Catalunya, el momento es adecuado", ha dicho en una entrevista en La2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press.

Sobre la ordinalidad en el acuerdo para la financiación singular para Catalunya, se ha mostrado sorprendida con que el concepto no se incluya en él y ha manifestado que "no acaba de entenderse" la crítica a ello porque, según ella, no es Catalunya la única que gana sino que hay otras que también lo harían, como Comunidad Valenciana o Murcia, las cuales están, a su juicio, relativamente más maltratadas que Catalunya.

"La ordinalidad en el acuerdo de gobierno central-catalán estaba en el preámbulo pero no estaba en los acuerdos que había y eso hizo saltar un poco la alarma. Y parece que ahora la están cuestionando. ¿La ordinalidad es esencial? Es importante, es uno de los temas para Catalunya", ha dicho.

Preguntada por las palabras del presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, en que tachó Catalunya de infierno fiscal, se ha desmarcado de ellas, pero sí que ha planteado quitar el impuesto de sucesiones ya que, en sus palabras, se graba dos veces por ser el patrimonio de un ahorro acumulado, y al que ya se ha pagado al generar la renta.