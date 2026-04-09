GDELS-SBS defiende un modelo colaborativo en la industria catalana aeroespacial y de defensa

Jornada de AEROS - GDELS-SBS

BARCELONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

GDELS-Santa Bárbara Sistemas (SBS) ha defendido un modelo colaborativo para fortalecer el tejido productivo del sector aeronáutico, espacial y de defensa en una jornada organizada por el clúster AEROS, que ha reunido a más de 80 empresas del ecosistema industrial y tecnológico de Catalunya, informa la compañía en un comunicado este jueves.

El encuentro ha servido como foro de análisis y reflexión para avanzar en la reformulación de la estrategia de crecimiento de la cadena de suministro en Catalunya, y se ha puesto el foco "en un modelo colaborativo e integrador que permita dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de los programas industriales, reforzando la competitividad del sector".

Durante la jornada, el director de relaciones institucionales de GDELS-SBS, José Bayón y la directora de Cadena de Suministro de GDELS-SBS, Teresa Ruiz, han puesto en valor el papel estratégico de los proveedores locales y regionales, subrayando su contribución al desarrollo de una cadena de suministro más sólida, resiliente y sostenible.

La compañía ha destacado la importancia de integrar el talento y las capacidades industriales existentes en Catalunya y ha destacado el acuerdo estratégico firmado con la compañía catalana Gutmar para el desarrollo del Centro de Excelencia de Tecnologías de Uso Dual en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), una iniciativa "pionera" que permitirá desarrollar productos finalistas con aplicaciones tanto en defensa como en el ámbito civil.

En el marco de esta colaboración con empresas catalanas, GDELS-SBS ha firmado recientemente un acuerdo de colaboración con GTD, compañía catalana del sector de defensa, especializada en el desarrollo de software y la integración de sistemas.