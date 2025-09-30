La Generalitat afirma que cualquier iniciativa para la paz en Gaza "vale la pena que sea explorada"

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha sostenido que "cualquier iniciativa que vaya a favor de una situación de alto al fuego del conflicto y de búsqueda de paz duradera en la franja de Gaza, vale la pena que sea explorada".

Lo ha dicho este martes tras la reunión del Consell Executiu, preguntada por la propuesta del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre esta cuestión, de la que ha dicho que no conocen la concreción, por lo que no pueden valorarla más allá, pero que se mantendrán al lado de las iniciativas que "denuncien" lo que ha calificado de genocidio en Gaza.

Ha defendido que la posición del Govern en esta cuestión es clara, como lo ha sido, ha dicho, la del Gobierno de España: "El Gobierno de España y Pedro Sánchez fue uno de los primeros presidentes de estado y fue uno de los primeros presidentes en poner negro sobre blanco, qué estaba pasando en la franja de Gaza y definirlo como genocidio".