La Generalitat critica la ley del concebido no nacido: "Hay un solo PP dirigido por Aznar y Ayuso"

La consellera y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, durante la celebración de la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo Ejecutivo de la Generalitat, a 7 de julio de 2026, en Barcelona (Catalunya, España). Paneque ha desgranado - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha criticado la propuesta del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de impulsar una ley nacional equiparable a la aprobada en la Comunidad de Madrid para proteger al concebido no nacido.

"Ya no parece que haya dos Partidos Populares, uno más prudente y otro más situado a la extrema derecha. Parece que hay un solo PP dirigido por Aznar y Ayuso", ha lamentado en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes.

Ha asegurado que una normativa de estas características lo que haría, bajo su punto de vista, es "retroceder en derechos de las mujeres ya adquiridos".