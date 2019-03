La Generalitat defiende su gestión sobre los lazos y ve "obsesión" de Cs y la justicia

Actualizado 26/03/2019 14:40:34 CET



Critica la decisión del Supremo sobre el tema: "No esperábamos otra cosa de la justicia española"

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

La nueva portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha defendido este martes la gestión de la Generalitat ante la polémica de los lazos amarillos, y ha criticado la "obsesión" con el color amarillo que han demostrado partidos como Cs y también la justicia con algunas decisiones.

"Mientras algunos siguen obsesionados con el color amarillo, nuestra obsesión es con la libertad de expresión y preservación de los derechos", ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, la primera reunión en que ha participado, como consellera de Presidencia.

Preguntada por si el Govern ha hecho autocrítica sobre la gestión de los lazos, ha respondido que no, y ha añadido que el presidente de la Generalitat formalizará esta semana la querella que anunció el viernes contra la Junta Electoral Central (JEC).

Budó no ha querido valorar otra querella, la anunciada por la Fiscalía General del Estado contra el presidente Quim Torra por no retirar los lazos cuando le instó la JEC, y ha alegado que "aún no ha llegado" el documento a la Generalitat.

Sí ha criticado que el Tribunal Supremo (TS) desestimara la petición de Torra de dejar en suspenso la resolución de la JEC que pedía la retirada de los lazos y ha concluido: "No esperábamos otra cosa de la justicia española".

El Govern ha insistido en que, pese a que los lazos ya no están en las fachadas de las consellerias, no ha sido el Ejecutivo catalán quien ha dado la orden: "Nosotros no ponemos ni quitamos lazos. Desde el Govern se ha dejado hacer a nuestros trabajadoras y trabajadores".