La Generalitat destina 6 millones al mantenimiento de caminos municipales en comarcas de montaña

Archivo - El Berguedà en una foto de archivo de Europa Press. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha resuelto destinar 6 millones de euros a subvenciones a las consejos comarcales de las comarcas de montaña y al Conselh Generau d'Aran para mejorar y mantener caminos municipales de la red vecinal y rural.

Financiará actuaciones que se ejecuten entre el 1 de enero y el 31 de octubre de este año y forma parte de las políticas de montaña del Govern para "garantizar el buen estado" de la red de acceso a los núcleos de montaña y de la Val d'Aran (Lleida), informa la Conselleria en un comunicado de este lunes.

Las comarcas beneficiadas son la Alta Ribagorça, el Alt Urgell, la Val d'Aran, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà y el Solsonès (provincia de Lleida); la Garrotxa y el Ripollès (provincia de Girona); la Cerdanya (Lleida y Girona) y el Berguedà (provincia de Barcelona).