Generalitat, Diputación, AMB, Barcelona y Sant Feliu de Llobregat se alían en el método BIM

Foto familiar después de la firmad el convenio entre administraciones públicas. - PERE VIRGILI - AMB

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat, la Diputación de Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), y los ayuntamientos de Barcelona y Sant Feliu de Llobretgat (Barcelona) han firmado este lunes un convenio de colaboración para promover, estandarizar y difundir la metodología 'BIM' (Building Information Modeling) en la construcción.

En un comunicado, el AMB ha detallado que se trata del convenio 'COBIMCat', un acuerdo que "permitirá trabajar de la misma forma en la transformación digital en la construcción de obra civil, vivienda e infraestructuras".

El método 'BIM' combina un modelo digital que incluye geometría y datos estructurados que permite generar una representación digital de un elemento durante todo su ciclo de vida.

"La transformación digital en el sector de la arquitectura, ingeniería y construcción es un paso para mejorar el diseño y la transformación de los territorios hacia un modelo inteligente e integrado en el que la superposición y la conexión de los datos en un modelo 3D permite hacer el seguimiento de la vida útil de un edificio", ha explicado.

El AMB ha añadido que la colaboración entre las administraciones públicas es una "oportunidad para generar una respuesta única y coordinada" para mejorar la eficiencia y la transparencia de los proyectos y las obras públicas.

AGILIZAR TRÁMITES

Otro de los objetivos de la alianza es establecer un espacio de coordinación y comunicación entre los firmantes del convenio, a la par que agilizar procesos de obtención de permisos y autorizaciones administrativas.

También "definir estándares conjuntos para todas las administraciones; fomentar el uso de fuentes abiertas para garantizar la interoperabilidad, trazabilidad, reutilización y perdurabilidad de datos, herramientas y procesos; e impulsar el desarrollo de herramientas y recursos para todos".