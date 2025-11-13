La Generalitat homenajea al escritor Gabriel Janer Manila en su 85 aniversario

Gabriel Janer Manila durante su homenaje junto a su hija, la también escritora Maria de la Pau Janer - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

La Institució de les Lletres Catalanes (ILC) ha homenajeado al escritor mallorquín Gabriel Janer Manila por su 85 aniversario, durante un acto en el Palau Moja de Barcelona en el que también ha intervenido su hija, la escritora Maria de la Pau Janer.

En el acto, celebrado la noche de este miércoles, la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, destacó la faceta de autor de literatura juvenil de Janer Manila (Algaida 1940) y recordó el compromiso del Govern con el Pla Nacional del Llibre i la Lectura para impulsar el hábito lector.

Hernández definió al escritor como "un nombre fundamental de las letras catalanas y un gran hombre de letras, autor de una obra extensa y diversa y patrimonio vivo" de la literatura catalana.

El director de la ILC, Eduard Escoffet, le reivindicó como "un referente intelectual y un gran nombre de las letras, no solo en Mallorca, sino también para la cultura y literatura catalanas".

CARME RIERA Y SEBASTIÀ ALZAMORA

La escritora Carme Riera hizo una glosa del homenajeado, y la poeta y cantante Clara Fiol interpretó 'Cant de Benedita Moreira', compuesta para la ocasión a partir del libro de Janer Manila 'Samba per a un 'menino da rua".

Se hicieron dos lecturas de fragmentos de la obra del escritor (una, leída por él mismo) y hubo una mesa redonda con los profesores Enric Balaguer (Universitat d'Alacant) y Carme Rubio (Universitat de Vic) y el escritor Sebastià Alzamora.

ARTUR MAS, JOAQUIM BORRÀS Y JOAN OLIVERAS

El escritor pronunció unas palabras de agradecimiento e intervino su hija, Maria de la Pau Janer.

Al homenaje asistieron, entre otros, el expresidente de la Generalitat Artur Mas; el presidente del MNAC, Joan Oliveras, y el director general de Patrimonio Cultural de la Generalitat, Joaquim Borràs.