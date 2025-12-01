La Generalitat iniciará en 2026 encomiendas de gestión en infraestructuras pactadas con el Gobierno

Archivo - Plano de Catalunya con las infraestructuras en las que se actuará. - GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat iniciará en 2026 las obras para desplegar las cinco encomiendas de gestión acordadas con el Gobierno en julio de 2023 para ejecutar infraestructuras de movilidad, que suman inversiones de 1.130 millones de euros, aportados por el Estado, informa la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Energética este lunes.

Hasta el momento, la Generalitat "se ha dotado de la estructura y está trabajando en los estudios y proyectos para materializar los trabajos".

Las infraestructuras son la mejora de la N-260 --conocido como Eix Pirinenc--, la construcción de la Ronda Nord entre Terrassa, Sabadell y Castellar del Vallès (Barcelona) y de dos intercambiadores ferroviarios entre Rodalies y FGC, la pacificación de la N-II y los nuevos enlaces con la C-32 en el Maresme (Barcelona) y la mejora de los enlaces de la AP-2 y la AP-7.

El secretario de Movilidad e Infraestructuras de la Generalitat, Manel Nadal, ha explicado que el Govern "tiene un gran interés" en impulsar la colaboración con el Gobierno para mejorar la inversión en infraestructuras en Catalunya.

Las encomiendas permiten "acelerar la ejecución de obras, hacer una política de proximidad con el territorio" y que el diálogo con ayuntamientos y ciudadanía sea permanente, ha añadido.