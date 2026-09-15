La Generalitat invertirá 126,96 millones en 5 terminales ferroviarias hasta 2031

Reunión del Consell Executiu - GOVERN

Se construirán en Empordà-Vilamalla (Girona), Penedès (Barcelona), Ebre (Tarragona) y Lleida BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

El Govern de la Generalitat invertirá 126,96 millones de euros en la construcción de 5 terminales ferroviarias hasta 2031 con el objetivo de favorecer el uso del tren para el transporte de mercancías en detrimento del camión.

Concretamente, se construirán las terminales de Empordà-Vilamalla (Girona), Penedès (Barcelona), Ebre (Tarragona) y Lleida, además de usar y reforzar la infraestructura existente en Portbou (Girona) como terminal de apoyo, según ha aprobado este martes el Consell Executiu en su reunión semanal.

Además, la terminal de La Llagosta (Barcelona), situada en las inmediaciones de la capital catalana, ya ha concluido su construcción y está pendiente de inaugurar; y las terminales ferroportuarias del Puerto de Barcelona y el Port de Tarragona ya están en funcionamiento, informan fuentes del Govern.

Este plan, que cuenta con una segunda fase prevista del 2031 al 2036, responde a la necesidad de potenciar el transporte de mercancías por ferrocarril para pasar del peso actual de este tipo de transporte, situado entre el 2% y el 4% del total en Catalunya y el conjunto de España, al objetivo del 10% marcado por el gobierno español y al 30% al que apunta la Unión Europea (UE).

AHORRO DE 740 MILLONES

Además de los cerca de 127 millones de inversión en la construcción de las terminales, las mismas fuentes prevén que el coste anual de transporte generado sea de unos 48,5 millones y que el de las externalidades ascienda a unos 187 millones al año.

Estos datos implican un ahorro de unos 740 millones --sumando la inversión y los costes anuales-- respecto al transporte en camión, ya que los costes del transporte generados en este medio son de unos 245 millones anuales y los de las externalidades asociadas ascienden a los 858 millones.

Estas inversiones, sin embargo, no se traducirán en una reducción de los transportes en camión en las rutas de corta distancia, como es el caso de los 35.000 camiones diarios que recorren el trayecto entre el Puerto de Barcelona y el Vallès (Barcelona).

Esto se debe a que, según los cálculos del Govern, los trayectos en ferrocarril por lo que se refiere a mercancías son rentables a partir de los 100 kilómetros de distancia recorrida debido a los costes de estructura de este tipo de transporte.

"CASOS DE ÉXITO"

Pese a la poca infraestructura desarollada para fomentar el transporte por ferrocarril, las fuentes del Govern citan "casos de éxito", como la operativa de Freixenet, que consiguió consolidar el transporte de cava por tren a Alemania tras superar las reticencias iniciales por los efectos que podrían tener las vibraciones de los trenes en las burbujas del cava.

Destacan el desarrollo de una línea de transporte a medida hacia Eslovaquia para otra compañía industrial, así como la actividad de la terminal de Portbou, explotada por el operador Rail Sider, para el movimiento de mercancía siderúrgica pesada como bobinas de hierro.

Atribuyen la menor preeminencia del ferrocarril en Catalunya y en el conjunto de España a una estructura empresarial con más presencia de las pymes que en el caso de otros países de la UE, modelo que favorece menos que las compañías opten por el tren como medio de transporte de sus productos.