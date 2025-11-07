La Generalitat y la OCDE impulsan un proyecto para mejorar el sistema normativo de Catalunya

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, junto a la directora adjunta de Gobernanza Pública de la OCDE, Gillian Dorner, y la jefa de la División de Política Regulatoria, Anna Pietikainen, en París (Francia) - GOVERN

BARCELONA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han impulsado este viernes un proyecto de colaboración para analizar y mejorar el sistema normativo de Catalunya, informa el Govern en un comunicado.

El proyecto ha arrancado con una reunión en la sede de la OCDE en París (Francia) en la que han participado el conseller de Unión Europea y Acción Exterior del Govern, Jaume Duch; el secretario del Govern, Javier Villamayor; la director adjunta de Gobernanza Pública de la OCDE, Gillian Dorner, y la jefa de la División de Política Regulatoria de la OCDE, Anna Pietikainen.

Con el proyecto, el Govern ha pedido al organismo de referencia internacional "que analice cómo se hacen, se aplican y se evalúan las normas que afectan la vida cotidiana de la ciudadanía y de las empresas" catalanas.

"El objetivo es tener un sistema normativo más eficiente y útil, que resuelva problemas, mejore la vida de las personas y refuerce la confianza de la ciudadanía y de las empresas en las instituciones", ha explicado el Govern en el mismo comunicado.

INFORME FINAL CON RECOMENDACIONES

El estudio tendrá una duración de 18 meses e incluirá entrevistas con agentes institucionales, sociales y económicos, así como formación para el personal técnico de la Generalitat y asesoramiento experto para implementar mejoras normativas.

Los resultados se recogerán en un informe final con recomendaciones para mejorar la calidad regulatoria de Catalunya, y el Govern ha celebrado la "oportunidad para adaptar la regulación catalana a los estándares internacionales más exigentes".