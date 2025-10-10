La Generalitat otorga 4,9 millones de la ampliación de ayudas para retirar el amianto de edificios

BARCELONA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agència de Residus de Catalunya (ARC), de la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, ha otorgado 4,9 millones de euros de la ampliación del presupuesto de la convocatoria de ayudas de 2024 para retirar residuos de materiales de aislamiento y de la construcción que contengan amianto en Catalunya.

Según informa en un comunicado este viernes, la ARC ha publicado la segunda resolución definitiva de la concesión de ayudas y hay un total de 260 beneficiarios, de los que 130 son empresas (4,06 millones), 125 personas físicas, autónomos y comunidades de propietarios (795.735 euros) y 5 entes locales (39.922 euros).

En la primera resolución de concesión de ayudas, del 26 de mayo de este año, la ARC concedió 7,4 millones de euros a 281 beneficiarios (148 empresas, 124 comunidades de vecinos y otras entidades y 9 entes locales).

Los importes se han determinado según los metros cuadrados de amianto a retirar: en cubiertas hasta 49 metros cuadrados, 2.000 euros; las de 50 a 99, 40 euros el metro cuadrado; las de 100 hasta 499, 30 euros el metro cuadrado; las de 500 hasta 999, 25 euros el metro cuadrado; y a partir de los 1.000, 20 euros el metro cuadrado.

Se ha subvencionado la retirada, el transporte y tratamiento de los residuos de materiales de aislamiento y de la construcción que contengan amianto y, si es necesario, medios auxiliares; y las actuaciones las tendrán que llevar a cabo las empresas inscritas en el Registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA).