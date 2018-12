La Generalitat perseguirá a las escuelas que cobren cuotas ilegales el próximo curso

Publicado 23/12/2018 9:08:44 CET

Pedirá a centros públicos y concertados publicar el concepto de los cobros

BARCELONA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación de la Generalitat actuará en contra de las escuelas públicas y concertadas que efectúen "cobros ilegales" por escolarización básica a partir del próximo curso, según ha anunciado el conseller del ramo, Josep Bargalló.

En una entrevista de Europa Press, el conseller ha apelado a esta a la normativa de inicio del próximo curso y a la aplicación de la Ley de Transparencia "para que los centros se vean obligados a explicar públicamente qué cuotas cobran y bajo qué conceptos".

"A partir de aquí, deberemos actuar ante centros públicos o privados que efectúen cobros por elementos de escolarización pura y dura", ha asegurado el titular de Educación, que en numerosas ocasiones se ha opuesto a que se pueda producir una segregación de alumnos por razones económicas.

El conseller ha reiterado la intención de su departamento de terminar un decreto de escolarización "en los próximos meses" que entraría en vigor el curso 2020-2021 para recoger de forma clara todos los criterios de escolarización en centros sostenidos por dinero público.

COEDUCACIÓN, CRITERIO INDISPENSABLE

De esta forma, en el futuro nuevo decreto se incluirá el criterio de la coeducación como indispensable para recibir fondos públicos, lo que en la actualidad afectaría a una decena de escuelas catalanas que segregan por razones de sexo.

"Nuestra voluntad es que la coeducación sea una condición para la recepción de dinero público en educación. Es nuestra forma de entender la Ley de Educación de Catalunya (LEC) y es nuestra intención, aunque estamos esperando a ver cómo acaba la legislación española en este sentido", ha observado el conseller.

"SI HAY COSAS FLAGRANTES, ACTUAREMOS ANTES"

"Pero si hay cosas flagrantes y concretas actuaremos antes de la renovación", ha advertido el conseller que desde el inicio de su mandato ha puesto sobre la mesa esta cuestión.

El curso 2020-2021 toca precisamente renovar los conciertos de las escuelas concertadas en su etapa de Primaria, por lo que el nuevo decreto podría ser efectivo a la hora de revisar conciertos en ese momento, ha explicado.

"Estamos preparando la normativa. Hasta que no tengamos la normativa aprobada y publicada no podemos empezar a analizar qué centros cumplen los criterios y cuáles no", porque éstos todavía no se han estipulado de forma concreta, ha evidenciado.

A LA ESPERA DEL DECRETO

"Todos podemos convenir cuáles son estos criterios de escolarización en centros sufragados con dinero público, pero no hay ninguna normativa específica que diga claramente cuáles son", ha recordado, aunque por el momento la Generalitat sí podría actuar contra cuotas ilegales.

A la espera de aprobar el nuevo decreto, el conseller ha avanzado que en las próximas semanas el Consell Executiu del Govern aprobará algunas modificaciones del actual decreto para el próximo curso para que pueda entrar en vigor de cara al 2019-2020.

El próximo curso también entrarán en vigor modificaciones relacionadas con la eliminación de la puntuación complementaria por celiaquía y por padres, tutores y hermanos exalumnos del centro.