La Generalitat quiere aumentar la vacunación gripal en sanitarios por encima del 23% actual

Actualizado 18/10/2018 13:11:24 CET

Salud Pública ve limitados los 'antivacunas' en Catalunya y destaca que vacunar es "responsabilidad social"

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

La Conselleria de Salud de la Generalitat promoverá la vacunación de la gripe entre el personal sanitario en la campaña de esta temporada, con el objetivo de aumentar la cobertura del 23% actual, con el objetivo "ideal" de llegar al 40% para mejorar su protección individual y evitar contagios a la población, ha explicado en rueda de prensa este jueves el secretario de Salud Pública, Joan Guix.

Los profesionales sanitarios tienen una incidencia de esta infección entre tres y cinco veces mayor que en la población general, y calculan que están relacionados con la transmisión de alrededor del 10% de los casos de gripe, ante lo que Guix ha reiterado que se trata de una enfermedad que "no es banal", es un problema de salud pública y afecta a entre el 5% y el 20% de la población.

La subdirectora de Promoción de la Salud, Carmen Cabezas, ha destacado que quieren emular el logro del año pasado, cuando se promovió la vacunación en embarazadas y ésta aumentó del 5% al 22,7%: "Esto mismo es lo que queremos conseguir este año en profesionales sanitarios", a los que concienciarán para aumentar su percepción de riesgo.

La campaña de vacunación se iniciará el lunes y se distribuirán 1.202.950 millones de dosis de vacunas --un 68% más que en 1994--, con un presupuesto de 4,3 millones, y centros de vacunación, como los de atención primaria (CAP), la promoverán de forma "programada y oportunista", sobre todo en colectivos de riesgo.

En la temporada pasada se registraron en Catalunya 1.306 casos graves de gripe y 175 defunciones, frente a los 605 casos graves y 90 muertes de la temporada anterior, ante lo que Guix ha observado que hubo más casos pero con una tasa de letalidad menor, y ha añadido que un 64,5% no estaba vacunado, una proporción parecida.

DOS CEPAS NUEVAS

Este año la vacuna contará con tres cepas, y dos de ellas --una del tipo A y otra del B-- se han cambiado respecto a la temporada anterior --cuando se cambió una de las tres, del tipo A, que es la que se mantiene en esta ocasión--, y Guix ha destacado que se trata de un virus que muta, por lo que tienen en cuenta su forma de finales de temporada.

Recomiendan vacunar a personas con riesgo de complicaciones -mayores de 60 años, enfermos crónicos y embarazadas--, de transmitir la gripe a personas de alto riesgo --trabajadores de centros de salud y sociosanitarios, y cuidadores-- y personas que realizan servicios esenciales para la comunidad --policías, bomberos y protección civil-- así como las expuestas a animales como aves y cerdos.

La vacuna protege entre un 70% y un 90% en adultos crónicos, pero la principal razón para vacunar es porque reduce la mortalidad y las complicaciones, y Cabezas ha observado que buscarán seguir promoviendo la vacunación en embarazadas, de la mano de ginecólogos y comadronas: "Si se lograra el 30% de la cobertura estaría muy bien".

Guix ha destacado que entre el 30% y el 50% de los infectados no presentan síntomas, a lo que la vocal del Colegio de Médicos de Barcelona (Comb) Magda Campins, ha añadido que empieza a ser contagiosa un día antes de presentar síntomas, por lo que ha apoyado la necesidad de vacunar a sanitarios y sociosanitarios, como "responsabilidad ética".

Ha citado un estudio observacional en centros sociosanitarios escoceses que detectó que, cuando los profesionales estaban vacunados, la mortalidad bajaba al 10%, frente al 17% de centros en los que no lo estaban, y un ensayo clínico francés registró una disminución parecida, del 22% al 12%.

Campins ha observado que a menudo no se vacunan por la falta de sensación de estar en riesgo, y desde el Colegio de Enfermeras de Barcelona (Coib), el vocal Enric Mateo ha coincidido en que la vacuna evita "ser factores de transmisión de la enfermedad, con todo lo que comporta", y ha puesto en valor el trabajo de las enfermeras en la custodia del 1,2 millones de vacunas, cuidando la cadena del frío.

1,5% DE PADRES RETICENTES

Preguntados por el movimiento 'antivacunas', Guix ha explicado que aunque ha crecido, es limitado, y les preocupa por la falta de fundamento, ya que las reacciones adversas son mínimas y muy inferiores a las que comportarían las enfermedades, y ha destacado: "Más allá de una protección individual, es una responsabilidad social y solidaria".

Sobre si han detectado que aumente el número de padres reticentes a vacunar a sus hijos por motivos no médicos, el responsable de Salud Pública ha observado que "no tiene gran difusión", aunque siguen trabajando contra ello, y Campins ha cifrado en 1,5% los casos de reticencias no médicas --ideológicas o religiosas-- detectados por pediatras.

Cabezas ha añadido que los porcentajes de cobertura continúan muy altos, lo que permitió, por ejemplo, que los brotes de sarampión en Europa no se notaran en el Estado porque la población estaba vacunada por encima del 95%, y esta cifra muestra un alto grado de confianza por el que los comités de bioética recomiendan no hacerlas obligatorias.

Sobre la celebración de una conferencia en Balaguer (Lleida) que promovió el uso de un medicamento ilegal contra el autsimo, Guix ha considerado "enormemente arriesgado" promover soluciones pseudocientíficas y ha recordado que la Conselleria ha abierto un expediente sancionador.