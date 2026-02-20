La Generalitat reactiva el mecanismo para aplicar la eutanasia a la joven de Barcelona

Archivo - Fachada de la sede del Tribunal Constitucional. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat de Catalunya reactiva el mecanismo para aplicar la eutanasia a una joven de Barcelona después de que el Tribunal Constitucional (TC) inadmitiera de forma unánime el recurso presentado por el padre, según han informado fuentes de la Comisión de Garantía y Evaluación de Catalunya (CGiA) a Europa Press.

En el recurso presentado por Abogados Cristianos, el padre pedía al TC que suspendiera la eutanasia de su hija, después de que el Tribunal Supremo (TS) inadmitiera en enero un recurso de casación contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y rechazara examinar de nuevo el caso.

El alto tribunal alegó entonces que la prueba practicada, incluyendo los informes médico-forenses y las declaraciones periciales de varios médicos, avalan que la joven está en sus plenas capacidades para ejercer su derecho a morir dignamente.

LA EUTANASIA "YA ES APLICABLE"

Fuentes del órgano administrativo encargado de velar por la correcta aplicación de la ley de eutanasia en Catalunya sostienen que la resolución de la CGiA "ya es plenamente aplicable".

De hecho, aclaran que con la sentencia del TS, que avala la aplicación de la eutanasia, ya se podría haber practicado, pero que como el padre presentó un recurso ante el TC se esperó prudencialmente a que la corte de garantías se pronunciara.

Ahora, la eutanasia "ya se está preparando", dado que no existe otra vía de recurso posible, y aunque su aplicación requiere de unos trámites, aseguran que no se alargará en el tiempo y que será cuestión de pocas semanas.

RECURSO DE ABOGADOS CRISTIANOS

Por su parte, la Fundación Española de Abogados Cristianos, en representación del progenitor de la joven, ha anunciado que llevará el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales, especialmente el derecho a la vida y a la tutela judicial efectiva.

No obstante, desde la CGiA sostienen que, pese a que presenten este recurso, la eutanasia ya se habrá aplicado, y que "tras un año y medio de calvario" para la joven (que sufre una lesión medular que afecta a su movilidad), harán que el proceso sea lo más ágil posible.