La Generalitat resuelve ayudas para ampliar infraestructuras científicas por valor de 103 millones

Imagen de recurso de la Conselleria. - CONSELLERIA DE INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES

BARCELONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat ha resuelto provisionalmente la convocatoria de ayudas Singulares Institucionales 2024, con una capacidad total de inversión de 103 millones de euros, destinados a la construcción, rehabilitación o ampliación de infraestructuras científicas o tecnológicas.

La convocatoria tiene por objetivo "impulsar la investigación de excelencia, atraer talento y fomentar la transferencia de conocimiento", y está cofinanciada en un 30% por la Unión Europea y en un 20% por la Conselleria, informa en un comunicado de este viernes.

En total, se han seleccionado 14 proyectos, entre los cuales los de la Fundación Sant Joan de Déu, el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona (IRBB), el Barcelona Supercomputing Center (BSC), el Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) o la Universitat de Barcelona (UB), y 22 más han quedado en lista de reserva-

Las universidades o centros de investigación recibirán ayudas para cada proyecto de entre 1 y 12 millones de euros, y deberán aportar el 50% más de inversión con fondos propios o con otras ayudas compatibles.

La convocatoria, gestionada por la Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur), va dirigida a universidades catalanas, centros de investigación, parques científicos y tecnológicos y todas aquellas instituciones sin finalidad de lucro que tengan como actividad principal la investigación.

La duración de los proyectos no podrá ser superior a 7 años, y todos los gastos deberán ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2028.