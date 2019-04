La Generalitat ve un "abuso del sistema judicial" en la prisión preventiva a Sandro Rosell

Publicado 24/04/2019 14:11:41 CET

BARCELONA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia de la Generalitat, Meritxell Budó, ha afirmado que la prisión preventiva de 22 meses del expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, absuelto miércoles por la Audiencia Nacional, es "una prueba más que evidente del abuso del sistema judicial".

Durante la rueda de prensa este miércoles tras el Consell Executiu, la portavoz del Govern ha vinculado la prisión preventiva de Rosell con "la de los presos políticos que llevan más de un año en prisión preventiva" por impulsar el 1-O.

"Es un escándalo en mayúsculas y así lo denunciamos", y ha añadido que la prisión preventiva dictada por el Tribunal Supremo contra los dirigentes independentistas no tiene justificación.

Ha recordado que tanto el Govern como el presidente Quim Torra han expresado que "no se aceptará ninguna sentencia que no sea una absolución y, si no se procede de ese modo, será otro caso de abuso del sistema judicial español".

Sobre la absolución de Rosell, ha explicado que el Ejecutivo ha sabido por los medios de la comunicación la noticia mientras estaba reunido el Consell Executiu, y no han podido "profundizar".