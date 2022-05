La Generalitat ve al Gobierno como "único responsable" del caso Pegasus

El Govern insiste en una reunión Sánchez-Aragonès: "Pueden demorarla pero no esquivarla"

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha afirmado que el Gobierno es el "único responsable del caso de este espionaje, sea por acción u omisión, sea porque han permitido porque han dejado hacer o porque lo sabían", pese al anuncio del Ejecutivo de que el presidente Pedro Sánchez y la ministra Margarita Robles han estado afectados por el software Pegasus.

En rueda de prensa este lunes, ha afirmado que el Gobierno debe asumir responsabilidades, sea cierto o no que ha estado afectado por espionaje: "Hay una complicidad y lo deben aclarar. En todo caso, son responsables. Si lo sabían todo o una parte, es muy grave porque lo han permitido. Si no lo sabían, sería todavía más grave porque no controlan ni a su propio Estado".

Al ser preguntada por si da credibilidad a que Sánchez y Robles hayan sido espiados, Plaja ha contestado que los conceptos de credibilidad y confianza por parte del Gobierno central están "muy dañados" porque cree que todavía no han aclarado el espionaje a líderes independentistas.

Así, ha criticado que aún hay "demasiado interrogantes y demasiados silencios", y ha urgido a constituir una comisión de investigación para aclarar este asunto, que ha definido como el escándalo político de espionaje más importante de Europa.

Preguntada por si la Generalitat descarta que haya otro país tras este espionaje, como ha dicho el Gobierno central, Plaja ha rechazado hacer teorías e hipótesis: "Hacen falta certezas, poner luz y despejar todos los interrogantes que hay. Quien lo tiene que hacer es el Gobierno español. Cada minuto que perdemos es un minuto perdido".

"DOBLE VARA DE MEDIR"

Plaja también ha acusado al Gobierno de aplicar una "doble vara de medir" porque, a su juicio, cuando el espionaje solo afectaba al independentismo el Ejecutivo expresaba dudas, y, ahora que puede afectar a Sánchez y Robles, actúan diferente.

"Ahora parece que tienen prisa porque se les escapa de las manos", ha criticado Plaja, que ha calificado la situación de descontrol, y ha afeado que el Gobierno central pida una investigación judicial ahora y no cuando se conoció que se había espiado a 65 políticos independentistas.

Plaja también ha afeado que el Gobierno afirme que tiene la certeza de que el espionaje proviene de un organismo externo: "Hoy hablan de certezas mientras siembran nuevos interrogantes. ¡Qué despropósito!", tras lo que ha insistido en que se ponga en marcha una comisión de investigación.

"No todos son iguales, ni tan solo los cargos electos son iguales ante el Estado. La gravedad de los hechos parece que es diferente hoy porque tenemos conocimiento de que el presidente Sánchez y la ministra Robles han podido ser víctimas de este caso de espionaje de lo que era la semana pasada cuando teníamos 65 casos confirmados", ha recriminado.

Para Plaja, el inicio del espionaje es la "lucha desatada contra el independentismo, y ese 'todo por la patria' lo contamina todo", y ha afirmado que este caso está haciendo temblar el sistema democrático español, que ya estaba dañado, según ella.

REUNIÓN SÁNCHEZ-ARAGONÈS

Asimismo, ha vuelto a reclamar que se celebre una reunión entre Sánchez y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para abordar el espionaje de Pegasus: "Pueden demorarla pero no podrán esquivarla", ha asegurado.

La portavoz del Ejecutivo catalán ha sostenido que este encuentro es "más necesario que la semana pasada" y ha afirmado que el lugar para que se produzca esta conversación entre presidentes no es en la Reunió Cercle d'Economia, que se celebrará esta semana en Barcelona y al que asistirán ambos dirigentes.

"Cada cosa en su sitio. Hay espacios institucionales a los que el Govern asiste. El Cercle no es el lugar para el encuentro", ha zanjado Plaja, que ha concretado que los presidentes no han hablado entre ellos, pero sí lo han hecho sus gabinetes.

Plaja ha sostenido que las explicaciones sobre el espionaje "deben venir de la boca del presidente español", y ha criticado que este encuentro, que considera más necesario que nunca, no se ha fijado porque Sánchez no ha dado aún la cara, ha dicho textualmente.

DIMISIÓN DE ROBLES

La portavoz del Govern ha vuelto a reclamar la dimisión de Robles, ha dicho que no ha cambiado la posición del Ejecutivo catalán pese a que el Gobierno haya dicho que la ministra también ha sido espiada, y ha exigido que asuman responsabilidades "las personas responsables directa o indirectamente".

Ha explicado que las relaciones entre gobiernos se han "restringido a mínimos", y serán las imprescindibles para aclarar hechos relacionados con el espionaje y asuntos de interés nuclear para la ciudadanía catalana.

Preguntada por cómo queda la mesa de diálogo en la situación actual, Plaja ha respondido que el Govern "no renunciará a negociar para luchar contra la represión, pero debe haber condiciones mínimas", y ha añadido que una de ellas es no ser espiados.

Asimismo, ha anunciado que desde Presidencia de la Generalitat, se ha puesto en contacto con los cargos o excargos públicos que han sido espiados para "ofrecerles apoyo jurídico, defensa y el acompañamiento necesario" para denunciar este caso.