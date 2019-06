Gentrificación y feminismo, entre las propuestas de la nueva temporada del CAET de Terrassa

Publicado 27/06/2019 18:47:09 CET

TERRASSA (BARCELONA), 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centre d'Arts Escèniques de Terrassa (CAET) ha presentado este jueves la nueva temporada, de septiembre a diciembre, que contará con propuestas que abordan la gentrificación y el feminismo, entre otras temáticas.

En total hay nueve funciones escénicas, con una "gran cantidad de autorías contemporáneas", como ha recalcado la organización este jueves en un comunicado.

De estas nueve, tres son títulos "de éxito": 'La Tendresa' de Alfredo Sanzoi; 'A.K.A. (Also Known As)', protagonizada por Albert Salazar y que ha ganado cuatro Premios Butaca y dos Premios Max, y 'La reina de la belleza de Leenane', la ópera prima de Martin McDonagh, que vuelve a Catalunya 20 años después y bajo la dirección de Oriol Broggi.

También habrá tres obras del Grec: 'Casas de nines. Vint anys després' que dirige Sílvia Munt con la interpretación de Emma Vilarasau y Ramon Madaula; 'Abans que es faci fosc', con Míriam Iscla, y cerrará el CAET el 30 de noviembre 'Veus que no veus' de la Cia Pepa Plana, una espectáculo de payasas en clave femenina.

La cita inaugural será el 26 de septiembre --aunque repetirá al día siguiente en el Teatro Alegría-- con 'Germinal', una representación de los momentos críticos de la historia de la civilización de los franceses Halory Goerger y Antoine Defoort, y el día 28 se ofrecerá 'Gentry', del colectivo Mos Maiorum, sobre la gentrificación y que estuvo el verano pasado en el Grec.

Igual que se hizo el año pasado, en la obra de Sílvia Munt habrá audiodescripción y subtitulación, una iniciativa que busca "incrementar la accesibilidad" a los teatros del CAET.