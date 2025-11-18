El Germans Trias de Badalona (Barcelona) impulsa una unidad de salud medioambiental pediátrica

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

El Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona) ha impulsado una unidad medioambiental pediátrica especializada en la prevención, detección, evaluación y manejo de enfermedades y riesgos medioambientales relacionados con la salud de niños y adolescentes.

El servicio, del que se están ultimando "los últimos detalles", será el primero del Institut Català de la Salut (ICS) en un hospital universitario de Barcelona, y sigue la filosofía de ejemplos como el del Hospital de Olot (Girona) o el Arnau de Vilanova de Lleida, informa el Germans Trias en un comunicado de este martes.

La unidad atenderá pacientes de la atención primaria del Barcelonès Nord y del Maresme, donde el Hospital es referente en "la gran mayoría de especialidades", y la impulsarán las endocrinólogas pediátricas y especialistas en salud medioambiental Francesca Casitello y Paula Sol Ventura.

Ellas, junto a la jefa del Servicio de Pediatría del hospital, Maria Méndez, han explicado que a la nueva unidad llegarán casos de la atención primaria o derivados de otras consultas hospitalarias, por ser niños "especialmente expuestos" a estos contaminantes o porque presentan complicaciones médicas posiblemente influenciadas por exposiciones ambientales.

En las visitas se profundizará en analizar el foco de emisión y el grado de exposición a varios contaminantes --como el humo del tabaco, el del tráfico en zonas urbanas o los pesticidas en zonas rurales del Maresme-- y en tomar medidas para contrarrestarla, fomentando hábitos y actividades saludables, como hacer actividades al aire libre lejos del domicilio.

PROYECTO HYPIEND

La mayoría de los casos que se atenderán presentas problemas respiratorios, como el asma, que se agravan "claramente" con la exposición a los contaminantes ambientales, si bien también se están incrementando los casos de niñas con desarrollo puberal precoz, lo que podría estar relacionado con la exposición a determinados contaminantes.

En esta línea, la unidad participará en el proyecto Hypiend, coordinado por Eurecat y con una financiación europea de 6,6 millones de euros, que busca prevenir la exposición infantil a los disruptores endocrinos (EDC).

La iniciativa propone implementar una estrategia educativa en las escuelas de primaria para reducir dicha exposición, con una plataforma digital con consejos personalizados sobre hábitos saludables, evaluando simultáneamente el grado de presencia de EDCs en la orina de los niños.

Además, en el marco del proyecto, un estudio analizará como los EDCs pueden alterar el sistema hormonal de las mujeres embarazadas y sus bebés durante los primeros 18 meses de vida, a la vez que validará la eficacia de una estrategia para minimizar su exposición.