El Germans Trias (Barcelona) impulsa el primer cribado en fase preclínica de diabetes en Catalunya

BARCELONA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Germans Trias de Badalona (Barcelona) ha impulsado, por primera vez en Catalunya, un cribado para detectar la aparición de la diabetes tipo 1 en fases preclínicas, es decir, antes de que aparezcan los síntomas.

El objetivo es poder retrasar y suavizar el paso a la fase sintomática y evitar algunas complicaciones graves que esta enfermedad causa en el momento del diagnóstico, informa el hospital en un comunicado de este martes.

DT1

La diabetes tipo 1 (DT1) es una enfermedad en la que el sistema inmunitario destruye de forma progresiva las células beta del páncreas que producen la insulina, la hormona que regula los niveles de glucosa en sangre.

La DT1 suele aparecer en la infancia, la adolescencia y la juventud, y actualmente, el único tratamiento existente --que no curación-- es la inyección de insulina.

ANTICUERPOS CONTRA LAS CÉLULAS BETA

Los anticuerpos específicos contra las células beta del páncreas son "la herramienta clave" para identificar las fases más iniciales de la enfermedad antes de que aparezcan los síntomas, lo que se hace mediante una analítica.

La endocrinóloga pediátrica del Germans Trias Marta Murillo ha explicado que ganar tiempo con la detección precoz "evitaría casos graves", buena parte de los cuales ahora terminan en la unidad de críticos o con hospitalizaciones de bastantes días en el hospital.

LOS CRIBADOS

Murillo ha apuntado que, para los niños y las familias, saber con previsión, mucho antes de que aparezcan los síntomas, que desarrollarán DT1 y que podrán tratarse gradualmente con insulina o adaptando el estilo de vida, les ayudará a hacer "una transición más sutil y menos abrupta hacia la enfermedad" y a evitar complicaciones clínicas relevantes.

Dichos cribados están comenzando a proliferar alrededor del mundo gracias, en parte, a la aprobación --aún pendiente por parte de la Agencia Europea del Medicamento-- de un nuevo fármaco que se ha comprobado "eficiente" para frenar la evolución a fases sintomática.

En ese contexto, hace un año y medio, el Hospital Germans Trias constituyó un grupo transversal para llevar a cabo dicho cribado, donde cada miembro aporta su experiencia "única y crucial".

El cribado se dirige, en primer lugar, a un grupo de población con mayor riesgo: el de niños que tienen algún hermano, padre o madre diagnosticado de DT1.

Hasta ahora ya se han cribado cerca de 90 menores, y en 4 de ellos las analíticas han detectado la presencia de autoanticuerpos, que confirman precozmente la presencia de dicha enfermedad, tras lo que pasan a controlarse en la Unidad de Diabetes del hospital.