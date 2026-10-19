Girona registra 1.444 viviendas iniciadas y 1.103 acabadas hasta junio, según Apce y CaixaBank

Imagen de la jornada celebrada este lunes en Banyoles (Girona) - APCE / CAIXABANK

GIRONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Girona ha registrado el inicio de la construcción de 1.444 viviendas en el primer semestre del año y otras 1.103 se han finalizado, según los datos del análisis que ha llevado a cabo la Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya (Apce) y CaixaBank.

Ambas entidades han presentado los resultados del informe 'Conjuntura Immobiliària Residencial a la comarca del Pla de l'Estany: Oferta i Demanda' este lunes en un acto celebrado en Banyoles (Girona) para analizar la situación del sector inmobiliario en la comarca, informan ambas en un comunicado conjunto.

En concreto, la producción de vivienda en el Pla de l'Estany (Girona) ha aumentado un 26,6% en 2025, hasta haberse iniciado 81 viviendas, mientras que la compraventa, de viviendas nuevas y usadas ha aumentado un 11% interanual, hasta 262 operaciones.

Por municipios, en Banyoles se han iniciado 51 viviendas y se han registrado 204 compraventas, siendo el municipio con más actividad, seguido de Porqueres, con 17 viviendas iniciadas y 28 compraventas.

En toda la provincia de Girona, los datos del informe destacan 745 compraventas de vivienda nueva y 2.673 de vivienda usada durante el segundo trimestre de 2026.