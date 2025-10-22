El Global Ecotourism Forum 2025 llama a impulsar un nuevo modelo de ecoturismo regenerativo

Cuenta con más de 50 expertos internacionales y 350 profesionales del sector

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El congreso Global Ecoturism Forum 2025, que se celebra desde este miércoles y hasta el viernes en Sant Fruitós de Bages (Barcelona) para abordar los retos del ecoturismo, ha arrancado con el objetivo de impulsar un nuevo modelo de ecoturismo regenerativo.

En sus dos jornadas, más de 50 expertos internacionales y más de 350 profesionales del sector se dan cita para encontrar soluciones para promover turismo más sostenible, informa la organización en un comunicado este miércoles.

La inauguración ha contado con la presencia del secretario de Transición Ecológica, Jordi Sargatal; la directora general de Turismo, Cristina Lagé; y con la participación del diputado adjunto del Área de Desarrollo Económico y Turismo de la Diputación de Barcelona, Juan Pérez.

En su intervención, Sargatal ha dicho que los parques naturales "deben ser los auténticos escaparates de las políticas ambientales de los gobiernos", y ha asegurado que representan una oportunidad para la convivencia entre la biodiversidad y el turismo.

También ha instado a encontrar un equilibrio entre los sectores turístico y ambiental: "Podéis lograr que la naturaleza se acerque a vuestros establecimientos, y que los visitantes y clientes salgan realmente seducidos desde el punto de vista ambiental", ha añadido.

"DE LA REFLEXIÓN A LA ACCIÓN"

Lagé ha hecho hincapié en que este foro "debe servir para pasar de la reflexión a la acción".

"Para hacerlo posible, es necesario aplicar políticas que permitan que los turistas que llegan a nuestro destino lo descubran con respeto medioambiental, pero también social y económico", ha insistido.

PLAN DE SOSTENIBILIDAD

Por parte de la Diputación de Barcelona, Pérez ha recordado que desde la institución se está trabajando en proyectos como el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Espacios Naturales y Turismo Sostenible', que sitúa los espacios naturales en el centro de un nuevo modelo turístico "respetuoso, equilibrado y con valor local".

El plan incluye en seis parques naturales de la provincia de Barcelona acciones como la gestión de la capacidad de carga, la mejora de la accesibilidad universal, la digitalización de datos para la toma de decisiones o el diseño de planes de movilidad sostenible.