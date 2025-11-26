El Gobierno cede a Vilagrassa (Lleida) un tramo de la N-2 tras remodelarla

Archivo - La travesía de Vilagrassa (Lleida) acaba las obras de mejora - GOBIERNO - Archivo

LLEIDA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha cedido al Ayuntamiento de Vilagrassa (Lleida), la titularidad de casi 1,4 kilómetros de la N-2 a su paso por el municipio, tras remodelarla, informa en un comunicado este miércoles.

Las obras han supuesto una inversión de 2,9 millones para la "humanización y mejora de la seguridad vial", de forma que se ha transformado una carretera de paso en una travesía segura y accesible, tanto para peatones como para vehículos.

Se han construido cuatro glorietas para pacificar el tráfico, ejecutado aceras de dos metros de ancho a ambos lados de la carretera, se ha ampliado el alumbrado público en toda la travesía y se han puesto pasos de peatones adaptados con pavimento podotáctil y dos semáforos con pulsador accesible.