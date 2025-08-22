El gobierno de Collboni espera que los socorristas recuperen el "espíritu" de negociación

Socorristas de Barcelona durante una manifestación, a 22 de agosto de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Oller - Europa Press

Los grupos de la oposición lamentan la falta de recursos del ejecutivo para dialogar

BARCELONA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tercer teniente de alcalde de Barcelona, Albert Batlle, ha afirmado que desde el gobierno municipal esperan que los socorristas recuperen el "espíritu" de negociación para alcanzar un acuerdo como, a su juicio, hubo en un primer momento.

En una comisión extraordinaria solicitada por los grupos de la oposición para pedir explicaciones al ejecutivo sobre la situación del conflicto, el dirigente barcelonés ha expresado la voluntad del ejecutivo de que se cumplir la "globalidad" del actual contrato.

"El gobierno considera que el contrato tiene plena vigencia", ha subrayado Batlle, que también ha señalado su deseo para que se reconduzca la situación actual durante los próximos días, mientras que los trabajadores ya han reivindicado este viernes que las posiciones de ambas partes siguen muy alejadas.

En declaraciones a los medios desde la plaza Sant Jaume antes de iniciarse la sesión, el secretario general de CGT en la sección de socorristas, Ignacio García, ha asegurado que por el momento no se les ha transmitido "ninguna propuesta atractiva".

CONVENIO Y SERVICIOS MÍNIMOS

Batlle, que este viernes ha sustituido a la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, como cara visible del gobierno municipal en el conflicto con los socorristas, también ha esgrimido las condiciones que Barcelona ofrece a los trabajadores frente al convenio colectivo y al resto de Catalunya.

Por otro lado, ha asegurado que con los servicios mínimos decretados por la Generalitat, del 50%, se garantiza la seguridad de todos los bañistas, por los que también velan el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad, como la Guàrdia Urbana.

GRUPOS

Desde Junts, la concejala Francina Vila se ha preguntado "dónde ha estado el alcalde durante todo este tiempo", ya que los socorristas son un servicio esencial y fundamental para la ciudad, y le ha emplazado a abordar una situación que considera insostenible.

El portavoz adjunto de BComú, Marc Serra, ha recriminado a Batlle que la respuesta del gobierno hacia los trabajadores "hasta ahora ha sido de desprecio", y ha acusado a Collboni de ponerle una alfombra roja a los lobbies pero negarse a dialogar con trabajadores.

La concejal de ERC, Rosa Suriñach, ha urgido al ejecutivo a elaborar un "plan de salida inmediato" para resolver el conflicto, y le ha pedido replantearse el inicio de la temporada alta para garantizar la seguridad de las playas.

Finalmente, la nueva concejala del PP tras la salida de Àngels Esteller del consistorio, Sonia Devesa, ha subrayado la "ausencia de liderazgo" del alcalde y el portavoz de Vox, Liberto Senderos, ha cargado contra su falta de previsión y le ha acusado de dedicarse únicamente a tapar agujeros.