El Gobierno invierte 10,6 millones para conservar 100 kilómetros de carreteras en Tarragona

TARRAGONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 10,6 millones de euros (IVA incluido) un contrato para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de Tarragona, informa en un comunicado este miércoles.

La duración prevista es de 2 años, con posibilidad de prórroga de 3 años y otra adicional de un máximo de 9 meses.

Este contrato incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE).

Recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones.

Los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación de la RCE incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, por lo que las empresas "deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo".