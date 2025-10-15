El Gobierno subvenciona con 2,6 millones a 23 municipios catalanes afectados por la DANA de 2024

Archivo - Zona inundada por las lluvias en Castelldefels (Barcelona) en 2024. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

El Gobierno ha aprobado subvenciones por valor de 2,6 millones de euros para los 23 municipios catalanes para la reparación de los daños ocasionados a infraestructuras municipales y redes viarias por la DANA ocurrida entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, informa en un comunicado este miércoles.

Del total de municipios catalanes, 19 están ubicados en la provincia de Tarragona y los cuatro restantes, en la provincia de Barcelona, y las subvenciones se canalizarán a través de las diputaciones.

El objetivo es financiar hasta el 50% de las obras destinadas a reparar infraestructuras municipales, equipamientos y redes viarias provinciales que quedaron afectadas por el temporal.

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha destacado que estas subvenciones evidencian que "cuando se producen emergencias en Catalunya, el Gobierno del Estado responde con hechos concretos ante la ciudadanía".

Prieto también ha subrayado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "cumple con los territorios cuando más lo necesitan y proporciona un apoyo efectivo a los ayuntamientos catalanes".