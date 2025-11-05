Los gobiernos de Catalunya y Flandes (Bélgica) renuevan por 2 años su Programa de Cooperación

La directora general de Asuntos Multilaterales de la Generalitat, Clelia Colombo, y el administrador general de Digitaal Vlaanderen del gobierno de Flandes, Jan Smedts, en la firma del Programa de Cooperación. - GOVERN

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern de Catalunya y el de Flandes (Bélgica) han renovado por 2 años su Programa de Cooperación en el marco de la sexta edición del Comité Mixto Catalunya-Flandes, que se ha celebrado este miércoles en la Conselleria de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat.

En un comunicado, el departamento ha explicado que esta reunión ha estado encabezada por la directora general de Asuntos Multilaterales de la Generalitat, Clelia Colombo, y por el administrador general de Digitaal Vlaanderen del gobierno de Flandes, Jan Smedts.

Ambas delegaciones han destacado "el éxito y la transversalidad de la cooperación entre los dos territorios", que a lo largo de los últimos años ha incluido ámbitos como la transformación digital, la estadística, la cultura, la juventud, la investigación y la innovación, la internacionalización, la economía azul, el turismo y el medio ambiente.

Tras hacer balance, han presentado los ámbitos de cooperación en los próximos dos años, que incluirán la cooperación institucional y acción exterior conjunta en la UE y organismos internacionales, y la investigación e innovación, especialmente en IA, semiconductores, hidrógeno verde, biotecnología y tecnologías cuánticas.

También cooperarán en transformación digital y ciberseguridad, en el ámbito de la transición verde, biodiversidad, economía circular y lucha contra la contaminación por plásticos, y en la política marina y la economía azul sostenible, así como en ámbitos de salud, conexión entre empresas, educación superior, turismo sostenible y cultura, entre otros.