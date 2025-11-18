González apuesta por una Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) "donde todo el mundo pueda vivir"

González en la conferencia de ciudad este martes en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) - EUROPA PRESS

Destaca la vivienda como principal reto y asegura la construcción de 541 nuevos pisos para 2030

SANTA COLOMA DE GRAMENET (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Mireia González, ha apostado por construir una "ciudad donde todo el mundo pueda vivir", afrontando los grandes retos a los que considera que se enfrenta en el presente y el futuro.

Lo ha dicho en una conferencia este martes, a la que han acudido la exalcaldesa y actual consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon; la exalcaldesa Manuela de Madre; el vicepresidente del AMB y alcalde de Cornellà; Antonio Balmón, y la alcaldesa de Sant Adrià, Filo Cañete.

En concreto, González ha destacado la vivienda como principal reto de la ciudad, que ha defendido abordar tanto desde la generación de oferta, donde ha reivindicado la construcción de 541 nuevos pisos antes de 2030, y la rehabilitación, que ha cifrado en 720 actuaciones en los últimos años.

"Ponemos este reto en el centro. Queremos abordar que todos los colomenses que lo deseen puedan quedarse a vivir en su ciudad", ha asegurado, y ha apuntado que otro de los objetivos de su gobierno es abordar la accesibilidad, ya que solo el 30% de pisos disponen de ascensor.

AMBICIÓN

Además de la vivienda, González también ha citado el urbanismo, la seguridad, la educación, la economía y la cohesión social como retos de la ciudad, pero también "oportunidades para crecer".

"Santa Coloma mira al futuro con toda la ambición del mundo. Por ello, abordamos los retos de presente y de futuro y lo hacemos con la proximidad como método", ha afirmado la alcaldesa.

También ha alertado de las amenazas a las que se enfrentan las sociedades democráticas en la actualidad y de las que, ha sostenido, Santa Coloma no es ajena, por lo que ha sostenido que "defender los valores democráticos es tan importante como crecer económicamente".

Finalmente, se ha declarado heredera del legado político de Parlon y De Madre, y ha señalado: "El mejor homenaje que podemos hacer a nuestro pasado es seguir trabajando por un mejor futuro".