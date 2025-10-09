González-Bueno (Sabadell): En el BBVA deberían haber sido "más generosos" en precio y competencia

Archivo - El consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha señalado este jueves que en el BBVA deberían haber sido "más generosos" en cuestiones de precio y competencia en la Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre el Banco Sabadell.

"Deberían haber sido más generosos en las cuestiones de competencia. Si querían ganar deberían haber acortado plazos y haber sido más generosos con el precio, para que ahora no se estuviera debatiendo si llegarán al 30% o no", ha dicho en una entrevista en '20 Minutos' recogida por Europa Press, un hecho que ha provocado, en sus palabras, parte del retraso en el proceso de la operación.

Ha reiterado que cree que el BBVA "como mucho" conseguirá un tercio de los apoyos y que, según él, la OPA ha fracasado porque es imposible que acudan todos los fondos.