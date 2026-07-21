Govern, ACM y FMC acuerdan un segundo periodo de información pública para el Plater

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa tras el Consell Executiu de este martes, en Barcelona - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, la Associació Catalana de Municipis (ACM) y la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) han acordado abrir un segundo periodo de información pública del Pla territorial sectorial per a la generació elèctrica eòlica i fotovoltaica (Plater), informa este martes en un comunicado.

El objetivo es incorporar las propuestas recibidas durante el actual proceso de información pública e incorporar aquellas que sean viables.

Este segundo proceso "permitirá al mundo local y también al conjunto de la sociedad comprobar cómo se han tenido en cuenta sus aportaciones" y, si es necesario, realizar nuevas alegaciones.

La Conselleria ha subrayado que "la participación pública es uno de los pilares" de la redacción del Plater, por lo que han habilitado herramientas y canales para que los representantes municipales pudieran hacer aportaciones, modificaciones o consultas.

La consellera Sílvia Paneque ha asegurado que es "una muestra más de la voluntad de diálogo y de consenso" del Govern en la elaboración de este plan.