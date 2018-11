El Govern admite retraso con los presupuestos catalanes y contempla una prórroga temporal

Actualizado 06/11/2018 14:41:28 CET

Afea a los comuns que condicionen su apoyo a que el independentismo avale los PGE

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha admitido este martes que la Generalitat lleva un cierto retraso con la elaboración de los presupuestos catalanes de 2019 --"Vamos atrasados", ha dicho--, por lo que contempla tener que hacer una prórroga temporal de la actuales cuentas.

En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, ha explicado que "es posible que durante un periodo --del año que viene-- se tenga que prorrogar el actual presupuesto", pero ha asegurado que tratarán de llevar las cuentas al Parlament lo antes posible, aunque la semana que viene aún no.

Ha apelado sobre todo a la CUP y a los comuns para que den su apoyo a las cuentas catalanas de 2019 y no ha descartado al PSC, aunque ve más difícil lograr el apoyo de los socialistas catalanes porque hay una "distancia" grande con el Govern.

El Govern justifica este retraso alegando que hasta hace pocos días no ha dispuesto de todos los datos necesarios para poder cuadrar la parte del gasto, y ha recordado que los tiempos parlamentarios hacen difícil que pueda aprobarse definitivamente antes de que acabe el mes de diciembre.

IMPUESTOS, AÚN NO

Si la Generalitat trabaja ahora en cerrar la parte de los gastos, Artadi ha expuesto que aún no se han entrado en profundidad si las cuentas incluirán subidas de impuestos o nuevas figuras impositivas: "Las medidas fiscales no son un debate en el que hayamos entrado a fondo".

Así, la Generalitat trabaja con el escenario de tener que prorrogar los Presupuestos de 2018 --que a su vez ya son una prórroga de 2017-- en los primeros días de 2019: si logra convencer a algún partido de la oposición podrá aprobar las nuevas cuentas y, si no, la prórroga no será temporal sino definitiva.

A COLAU Y A LOS COMUNS

Artadi ha afeado que los comuns anunciaran este lunes que difícilmente podrán aprobar los Presupuestos de la Generalitat --cuyos votos son claves-- si previamente los partidos independentistas en el Congreso no dan su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

El Govern insiste en que el independentismo no avalará las cuentas del Estado porque no han habido los gestos que pidieron hacia la situación política de Catalunya, y considera que los comuns no deberían vincular una cosa con la otra.

La portavoz del Ejecutivo ha insistido en que seguirán buscando el apoyo a los comuns a los presupuestos catalanes: "No nos daremos por vencidos ni mucho menos. No entendemos que un presupuestos tenga relación con el otro", ha zanjado.

REUNIONES DE ECONOMÍA

Se da la circunstancia que el independentismo y los comuns se necesitan mutuamente para aprobar los presupuestos a tres niveles: Podemos busca el apoyo de PDeCAT y ERC a los PGE; PDeCAT y ERC busca el de los comuns a los catalanes, y Ada Colau el de PDeCAT y ERC a las cuentas municipales.

Artadi ha explicado que desde la Conselleria de Economía de la Generalitat "se han intensificado" las reuniones para explorar apoyos de la CUP y los comuns a las cuentas catalanas, pero ha admitido que, al no estar el presupuesto cerrado, aún es difícil tener el respaldo asegurado de algún partido.