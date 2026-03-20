El Govern apoyará la central reversible de La Baells y encargará a L'Energètica su participación

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, durante una intervención en una visita al Berguedà (Barcelona) - GENERALITAT

BARCELONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha avanzado que el Consell Executiu aprobará el próximo martes un acuerdo de Govern para declarar el apoyo de la Generalitat a la central hidroeléctrica reversible de La Baells (Barcelona) e instará a L'Energètica a estudiar su participación en él.

El Govern considera estratégico para Catalunya este proyecto por tres razones: su aporte a la transición energética, su refuerzo a la red eléctrica, y su contribución a "estabilizar precios frente a la volatilidad de los mercados en situaciones de crisis energética como la actual, reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles", informa la Conselleria en un comunicado este viernes.

"Estos días estamos viendo como lo que ocurre a miles de kilómetros nos puede impactar en el día a día a una velocidad muy rápida y, por tanto, es del todo necesario que nos preparemos para avanzar en soberanía energética y poder resistir a estos embates", ha manifestado.

La consellera lo ha anunciado en una visita al polígono industrial de Olvan (Barcelona), donde se prevé que se conecte la central reversible, lo que contribuirá a resolver la falta de capacidad eléctrica que limita su crecimiento.

El proyecto de reversible de La Baells es el único previsto en las cuencas internas de Catalunya y se encuentra en fase de tramitación, tanto de la concesión de agua por parte de la Agència Catalana de l'Aigua como el anteproyecto y el estudio de impacto ambiental, que se ha presentado en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y han salido a información pública.

Los promotores actuales prevén que, una vez completada la tramitación, se inicie su construcción en 2028 y entre en servicio en 2033.