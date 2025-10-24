El Govern celebra el nuevo récord de ocupación y pone el foco en el descenso en hostelería

BARCELONA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Trabajo, Paco Ramos, ha celebrado que Catalunya haya vuelto a alcanzar un récord de ocupación, superando los 3,95 millones de ocupados, pero ha puesto el foco en la hostelería, con descensos interanuales durante los tres primeros trimestres de 2025.

Así lo ha manifestado tras conocerse los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que revela que el paro en Catalunya subió en 3.800 personas en el tercer trimestre de 2025 respecto al trimestre anterior (+1,1%) y la tasa de paro se situó en el 8,18%.

"Volvemos a marcar cifras récord en población activa y ocupada y la ocupación en este trimestre se ha incrementado en 5.900 personas", ha destacado Ramos.

Sin embargo, en el mismo trimestre de 2024, se registraron casi diez veces más ocupados, lo que la convierte en la peor cifra de crecimiento de ocupación en ese periodo del año desde 2012.

En este sentido, ha señalado el descenso en la hostelería, que vuelve a descender, como lo hizo en los dos trimestres anteriores --un -11%, un -4,3% y un -20,4%, respectivamente--, y ha hecho hincapié en "estudiar si es un fenómeno coyuntural o estructural y qué medidas llevar a cabo".

PARADOS DE LARGA DURACIÓN

Otro punto que preocupa al secretario de Trabajo son los parados de larga duración, un fenómeno "enquistado" en el territorio.

Actualmente, esta situación afecta a 102.900 personas que buscan trabajo hace más de un año, una cifra inferior a la del trimestre anterior, pero un 1,6% más que hace un año.

"Es cierto que está enquistado y tenemos que ver cómo relacionarlo con factores educativos: el 40% no tienen la ESO", ha aseverado Ramos.