El Govern cifra en 600 millones extra la equiparación salarial de servicios sociales al sistema

Acto de presentación del primer estudio global para mejorar las condiciones laborales y salariales del sistema de servicios sociales de Catalunya, en el que ha estado presente el secretario general de Derechos Sociales e Inclusión, Raúl Moreno (2i) - GOVERN

BARCELONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleria de Derechos Sociales e Inclusión ha cifrado este jueves en 600 millones de euros adicionales (+37%) el coste de equiparar las condiciones laborales del personal de las entidades y empresas de los servicios sociales especializados a los salarios del sector público catalán.

Así se ha explicado en el acto de presentación del primer estudio global para mejorar las condiciones laborales y salariales del sistema de servicios sociales, en el que han estado presentes el secretario general de Derechos Sociales e Inclusión, Raúl Moreno, y el secretario de Trabajo del Departamento de Empresa y Trabajo, Paco Ramos, entre otros, ha apuntado la conselleria en un comunicado.

"Este estudio da la razón, con datos globales, a lo que lleva años denunciando el sector, y nos permite empezar a plantear una ruta realista, gradual y pactada para avanzar hacia la equiparación salarial", ha expresado Moreno.

A partir de los resultados del estudio, se está trabajando en la definición de un nuevo paradigma para financiar las entidades proveedoras del sistema público de servicios sociales a partir de 2026, poner fin a los incrementos lineales para pagar a las entidades proveedoras y vincular los pagos con la mejora de los salarios y la calidad de la atención.

También se trabaja con sindicatos y patronales mayoritarios para garantizar un salario mínimo catalán de referencia para el sector, mejorar la formación, el proceso de acreditación y el uso del catalán, entre otros.