Govern y Comuns firman el acuerdo para impulsar el decreto de despliegue de renovables

BARCELONA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern y los Comuns han firmado este viernes el acuerdo para impulsar el decreto de despliegue de energías renovables, un decreto que se aprobará tras pactarlo con los Comuns y también con ERC.

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, y el diputado de los Comuns Lluís Mijoler han firmado el acuerdo en el Parlament, han informado ambos en publicaciones en sus cuentas de 'X' recogidas por Europa Press.

"Este acuerdo muestra que, con voluntad política, hay pasos adelante. Sumamos a favor de un modelo energético más justo, limpio y participativo", ha asegurado Paneque.

Mijoler, por su parte, ha celebrado que han conseguido "introducir mejoras de participación y transparencia en el decreto" y el impulso a la Agència de la Natura.

"La transición energética tiene que ser justa para las personas y para el medioambiente, y tiene que velar por la equidad territorial", ha agregado el diputado.

Se trata de un decreto que el Govern aprobó inicialmente, pero que tuvo que retirar ante la falta de apoyos en el Parlament.