El Govern y los Comuns pactan que la Generalitat asuma el traspaso de 5 líneas de Rodalies

BARCELONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern y los Comuns han alcanzado un acuerdo en la negociación de Presupuestos para que la Generalitat, a través de la empresa mixta de Rodalies, asuma el traspaso de las líneas R1, R2 Sur, R3, R4 Nord y R16, además del compromiso de que la Generalitat haga obras en la red, tal como ha avanzado este miércoles 'El Periódico' y han confirmado fuentes de los Comuns a Europa Press.

Los Comuns han condicionado los Presupuestos a garantizar las inversiones necesarias en la infraestructura ferroviaria y un impulso a los trenes en el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre (Tarragona), el sur de la Costa Brava (Girona), Bages (Barcelona) y el Pirineo.

Este mismo miércoles, también en referencia a la negociación de las cuentas, la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha anunciado que el Govern y los Comuns han acordado aumentar los recursos de la Generalitat a ayudas al alquiler, pasando de los 200 millones de euros actuales a 300 millones en el ejercicio de 2026.