El Govern confía en que las condiciones epidemiológicas permitan celebrarlo en julio

BARCELONA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha confiado este jueves en que las condiciones epidemiológicas del coronavirus permitan celebrar Sant Jordi el 23 de julio, aunque sea "tarde y de forma un poco extemporánea".

"Si las condiciones epidemiológicas no lo permiten, evidentemente no lo podremos celebrar", ha señalado preguntada en rueda de prensa telemática, en la que ha asegurado que estarán pendientes de los datos e indicadores que determinarán si se puede celebrar en julio esta diada, que tiene lugar este jueves pero no se ha festejado por la pandemia y el confinamiento.

Ha confiado en que se pueda celebrar entonces y ha lanzado un mensaje de optimismo, después de que el presidente del Govern, Quim Torra, haya señalado en una entrevista en El Punt Avui que existe esta posibilidad de que Sant Jordi no pueda celebrarse tampoco el 23 de julio.