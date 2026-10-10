El Govern convoca el Premi Voluntariat 2026 dotado con 20.000 euros

Imagen del Premi Voluntariat 2025 - GOVERN

BARCELONA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat ha convocado el 33 Premi Voluntariat para el año 2026, dirigido a las entidades de voluntarios inscritas en el Censo de entidades del voluntariado de Catalunya, dotado con 20.000 euros.

Este premio reconoce proyectos, programas o iniciativas que hayan destacado por su "excelencia" en el ámbito de la acción voluntaria, ha informado en un comunicado este sábado.

Las candidaturas deben corresponder a proyectos que se hayan implementado, total o parcialmente, durante los años 2023, 2024 y 2025, y el plazo de presentación de candidaturas es entre el 8 y el 22 de octubre, de manera telemática a través del portal de trámites de la Generalitat.

Los galardonados con el primer premio reciben 10.000 euros, mientras que el segundo premio obtiene 6.000 euros y el tercer premio 4.000 euros.

Este premio nació en 1993 y se convoca anualmente desde el departamento, a través de la Dirección General de Acción Comunitaria e Innovación Social.