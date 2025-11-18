El Govern crea una subdirección de colaboración público-privada en la Conselleria de Economía

La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado el decreto de reestructuración de la Conselleria de Economía y Finanzas de la Generalitat para adaptar el departamento a sus competencias y compilar en un único texto la legislación vigente, creando además una nueva subdirección de colaboración público-privada.

Así, la nueva Subdirección General de Apoyo y Gestión de Colaboración Publico-privada, que se adscribirá a la Dirección General de Contratación Pública y que dará apoyo jurídico y asesoramiento económico y operativo a los órganos adjudicadores a la hora de impulsar proyectos conjuntos con el sector privado, informa en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes.

También se crea la Subdirección General Técnica, adscrita a la Dirección General de Patrimonio y que deberá facilitar la tramitación de algunos proyectos urbanísticos "más importantes" que está previsto impulsar durante la legislatura.

Por otro lado, se ponen en marca las nuevas áreas de Asesoramiento en Materia de Ayudas y Fondos Europeos y de Mercado de Valores, Proyectos Sectoriales y Educación Financiera, y se crea la Subdirección General de Análisis y Seguimiento de la Financiación Europea.

Además, se han incluido medidas de organización interna para fortalecer la estructura y mejorar la eficiencia en la gestión de recursos humanos y el actual servicio de Recursos Humanos se desdobla en la Subdirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales y el Servicio de Planificación, Provisión y Selección de personal.