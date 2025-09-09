El Govern defiende "un amplio consenso" para reducir la jornada, tras el rechazo de Junts

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes - EUROPA PRESS

BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha defendido que la reducción de jornada laboral cuenta "con un amplio consenso social, ciudadano y también sindical", tras conocerse que Junts no retirará la enmienda a la totalidad al proyecto de ley.

Lo ha dicho este martes en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, en la que ha añadido que respetan las diferentes opciones, pero que la reducción de jornada aumenta los derechos laborales "sin una disminución de la productividad".

Ha recordado que la de este miércoles no es una votación definitiva, sino el primer trámite en el Congreso para poder tomar en consideración la norma.