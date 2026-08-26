El Govern defiende criterios técnicos en el Es-Alert y rechaza usarlo como herramienta "política"

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, y la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, durante una rueda de prensa este miércoles en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha defendido que la decisión de enviar o no un Es-Alert viene fijada por criterios técnicos y ha dicho que "no puede convertirse en una herramienta de conveniencia política".

Así se ha pronunciado este martes tras una rueda de prensa en la sede del departamento de Interior al ser preguntada si el Govern se mantiene en su postura de no haber enviado el Es-Alert el pasado sábado, cuando las lluvias provocaron el desprendimiento de un muro en Roda de Berà (Tarragona) que ha terminado con el fallecimiento de dos mujeres este miércoles.

En este sentido, Paneque ha respondido que la decisión del Govern es "exactamente la misma que ayer", lamentando estas dos víctimas mortales, y que el hecho de que no se enviase esta alerta no quiere decir que no hubiese comunicación y que no se trasladase información a las autoridades locales y a los cuerpos de emergencias.

Por su parte, la consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat de Catalunya, Núria Parlon, ha recordado que Es-Alert es un mecanismo para alertar de riesgos "inminentes", pero no el único, y que en algunos casos es muy útil, en otros es complementario y en otros, su uso puede generar contradicciones y confusión, por lo que la protección de las personas no puede basarse únicamente en esta herramienta.

Además, ha subrayado el valor de la cultura de la autoprotección en un contexto de cambio climático que genera dificultades "obvias" para poder predecir con exactitud algunos fenómenos meteorológicos, como sucedió con el aguacero de Tarragona del lunes.

INUNCAT

Parlon ha señalado que el Centro de Coordinación Operativa de Catalunya (CECAT) mantuvo activo el Inuncat en fase de alerta desde el jueves 20 y que se pidió vigilancia en los desplazamientos, en las actividades en el exterior y se anunciaron lluvias intensas: "No es el Es-Alert el único instrumento".

En este sentido, ha defendido que desde Protecció Civil y el departamento que dirige se estuvo permanentemente en contacto con los ayuntamientos, los cuerpos de bomberos y el 112: "La información la población ya la tenía".

Parlon ha defendido que el Govern "continuamente" a través de todos los canales, informa de cuando hay una predicción meteorológica que requiere de la adopción de medidas de autoprotección, aunque ha dicho que se abrirá un espacio de debate para ver si se puede mejorar el recorrido de informar y alertar a la población.

Sobre la petición de explicaciones de Junts, PP, Vox y Comuns, ha dicho que dará "todas las necesarias" en el próximo pleno ordinario si se formulan preguntas durante la sesión de control o en la Comisión de Interior, si así lo piden.