El Govern defiende un desconfinamiento que tenga en cuenta la realidad de cada municipio

Buch cree que los ayuntamientos han de poder participar en la toma de decisiones

BARCELONA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha defendido este jueves un proceso de desconfinamiento que tenga en cuenta la realidad de cada municipio: "La propuesta de la Generalitat no es tratar a los 947 municipios de forma igualitaria, sino en función de cada realidad".

Así ha respondido a preguntas de periodistas en la rueda de prensa diaria del Govern para informar sobre el coronavirus, en la que ha aseverado que la Generalitat está formada por personas que creen en el municipalismo.

"Podemos dar unas indicaciones generalizadas a todo el mundo, pero cada municipio ha de poder tener su participación a la hora de tomar decisiones. Ésta seguramente será nuestra apuesta", ha insistido el conseller.

PROPUESTA DE PEDRO SÁNCHEZ

Y ha dicho que desconoce cuál es la propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez: "Si hablaban de desconfinamiento asimétrico, pues evidentemente pasa por aquí. Pero también estamos acostumbrados a que lo que dicen, luego no lo acaben de hacer", ha seguido el conseller.

Ha explicado que lo más coherente sería plantear un marco y trabajar colaborativamente con los agentes de los territorios, y ha criticado la gestión del Gobierno: "Lo que no es coherente es explicar que no has subordinado y después hacerlo. Lo que es coherente es lo que hará la Generalitat, y que cada territorio se pueda adaptar".